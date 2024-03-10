Миллионы россиян воспользовались «Мобильным избирателем» Минцифры: более 3 млн россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

Интернет-сервисом «Мобильный избиратель» через портал «Госуслуги» воспользовались более трех миллионов граждан, сообщает Минцифры России. Как подчеркнули в ведомстве, эта услуга дает возможность россиянам проголосовать на выборах президента РФ не по адресу прописки, а по месту нахождения.

Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на Госуслугах. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале воспользовались уже более 3 млн человек, — сказано в сообщении.

Среди мест, которые чаще всего выбирают избиратели, указываются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский и Краснодарский край. В Минцифры напомнили, что жители регионов, где используется дистанционное электронное голосование, могут отдать свои голоса на федеральном портале ДЭГ. Проголосовать на выборах главы государства можно будет с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что 80% россиян планируют голосовать на выборах президента в марте. Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, назвать дату проведения выборов не смогли только 2% опрошенных граждан. 10% участников опроса заявили, что пока не решили, будут ли принимать участие в голосовании.