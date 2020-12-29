Миллионы россиян могут потерять работу из-за контроля операций с деньгами

https://static.news.ru/photo/61605bac-4a8b-11eb-9040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расширение списка операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки, негативно скажется на 5-6 миллионах россиян, получающих «серые» зарплаты. Такое мнение высказали экономические эксперты.

Мера была ожидаемой, так как РФ поддерживает международные меры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, правительство продолжает борьбу с незаконным обналичиванием средств и неформальной занятостью, — рассказал URA.RU экономист Никита Масленников.

Он отметил, что на большинстве россиян эти меры никак не скажутся. Пострадают предприятия сферы обслуживания, игрового сектора и компании, не оформляющие официально своих сотрудников.

Экономический эксперт Виталий Калугин полагает, что эти меры правительства направлены в первую очередь против предприятий малого бизнеса, находящихся в «сером секторе», потому что в компаниях с коллективом свыше 150 человек заработную плату в конвертах платить уже нецелесообразно. По его оценке, речь идёт о 5-6 миллионах граждан России.

В целом аналитики считают, что поправки будут способствовать снижению роста уровня инфляции. В период пандемии коронавируса оборот наличных в РФ увеличился примерно на 2,5 трлн, что оказало серьёзное инфляционное давление на экономику.

Ранее председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что список операций с деньгами, подпадающих под контроль финансовой разведки, расширится с 10 января 2021 года. По его словам, в тот день начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ.

Среди операций, которые в январе власти возьмут под контроль, будут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также станут отслеживаться ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Дорофеев добавил, что тотальной проверки не будет, но случаи с большой вероятностью нарушений попадут под пристальный контроль Росфинмониторинга.

Поправки к 115-ФЗ облегчат жизнь легальному бизнесу. Как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, нотариусы, юристы и риелторы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделке на сумму более трёх миллионов рублей. В список сделок включат аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья, писал NEWS.ru.