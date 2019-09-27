https://static.news.ru/photo/6fe4e6fc-e123-11e9-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы готовят поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушения избирательного законодательства, рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Политик напомнил, что парламент уже принял документ, устанавливающий санкции за распространение в социальных сетях ложной информации, пишет ТАСС .

Необходимо внести поправку, которая бы устанавливала аналогичное наказание за нарушения избирательного законодательства РФ владельцами сайтов, — рассказал народный избранник.

Сопутствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, принятые Госдумой в первом чтении одновременно с законопроектом Боярского и Альшевских, вводят штрафы за распространение указанной информации в размере до 50 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о штрафах за хранение персональных данных россиян за пределами РФ. Максимальный размер взыскания, согласно документу, составит 18 млн рублей.