Кадр из фильма «Супер Майк» Кадр из фильма «Супер Майк» Фото: Iron Horse Entertainment

Поиск «профессионального соблазнителя», который сможет испытать на верность невесту, объявил клиент платформы HushHush, занимающейся продажей люксовых товаров. Об этом сообщила Daily Mirror.

Миллионер, не назвавший своё имя, готовится к свадьбе. Однако у него возникли подозрения из-за поведения своей невесты. По словам анонимного клиента HushHush, его насторожило категорическое нежелание подписывать брачный договор.

Кроме того, девушка очень торопится со свадьбой, а миллионер подчёркивает, что давно уже не в самом расцвете сил.

На роль соблазнителя могут претендовать молодые люди в хорошей физической форме, привлекательной внешности, и они должны обязательно «иметь волосы на лице».

В качестве гонорара соблазнитель получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн рублей) и деньги на личные расходы во время работы. Также ему будет открыт доступ к дорогой недвижимости и премиальным автомобилям.

Ранее News.ru писал о том, как президент США Дональд Трамп внезапно посетил свадьбу незнакомцев и расцеловал невесту.

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