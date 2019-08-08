Поиск «профессионального соблазнителя», который сможет испытать на верность невесту, объявил клиент платформы HushHush, занимающейся продажей люксовых товаров. Об этом сообщила
Миллионер, не назвавший своё имя, готовится к свадьбе. Однако у него возникли подозрения из-за поведения своей невесты. По словам анонимного клиента HushHush, его насторожило категорическое нежелание подписывать брачный договор.
Кроме того, девушка очень торопится со свадьбой, а миллионер подчёркивает, что давно уже не в самом расцвете сил.
На роль соблазнителя могут претендовать молодые люди в хорошей физической форме, привлекательной внешности, и они должны обязательно «иметь волосы на лице».
В качестве гонорара соблазнитель получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн рублей) и деньги на личные расходы во время работы. Также ему будет открыт доступ к дорогой недвижимости и премиальным автомобилям.
Ранее News.ru писал о том, как президент США Дональд Трамп внезапно посетил свадьбу незнакомцев и расцеловал невесту.