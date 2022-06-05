Миллиардер Новиков избил бывшую супругу в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Олег Новиков

Миллиардер Олег Новиков избил свою экс-жену в Московской области, сообщает Telegram-канал «112». Женщина с ушибами колена и в области тазобедренного сустава была вынуждена обратиться к врачам за помощью.

Конфликт случился в подмосковном доме бывших супругов, который находится в деревне Жуковка. 47-летняя Марина Новикова рассказала, что между ней и экс-мужем возникла ссора, которая переросла в конфликт с рукоприкладством. По ее словам, миллиардер в какой-то момент стал ее избивать. По данному факту полиция Московской области организовала проверку.

Олег Новиков — основатель одной из крупнейших в России издательских групп «Эксмо-АСТ». По данным на 2012 год, именно на эту сеть приходилась четверть рынка страны по издательству книг.

Ранее телезвезду-трансгендера Руслану Газимзянову задержали в Московской области за убийство на свидании. По версии следствия, она познакомилась с молодым человеком в интернете и решила встретиться с ним в реальной жизни. Первое свидание переросло в перепалку. Следствие считает, что телезвезда сначала ударила своего нового знакомого по голове, а потом задушила его и подожгла квартиру на Арбате, чтобы замести следы.