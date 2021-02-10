Миллиардер Игорь Рыбаков назвал альтернативу ипотеке для россиян

https://static.news.ru/photo/4c566f76-6bc4-11eb-a04a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил свою позицию в отношении ипотечных кредитов, рассказав, что банки пользуются неумением граждан считать деньги.

Люди не умеют считать деньги. Банки это используют, — рассказал бизнесмен в своём YouTube-канале.

Рыбаков выделил две категории людей, берущих ипотечный кредит. К первой он отнёс бедных, выплачивающих по ипотеке несколько десятков лет. При этом переплата сопоставима со стоимостью нескольких квартир, и человек оказывается привязан к объекту недвижимости без возможности переезда и развития.

Бизнесмен посоветовал гражданам РФ искать пути повышения доходов, например, через смену работы, профессиональную переквалификацию или открытие бизнеса.

Ко второй категории, по словам Рыбакова, относятся «счастливчики», досрочно погасившие кредит. Однако они могли бы купить жильё и без ипотеки, немного накопив, поэтому банки учитывают их и нагружают заёмщика в первый год страховками и комиссиями.

Когда через два года этот умник, погасив ипотеку, видит, какая получилась переплата, он рвёт на себе волосы. В первые годы банк заберёт очень большие суммы, — пояснил миллиардер.

Он посоветовал грамотно подкопить средства, чтобы взять квартиру в рассрочку.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что ипотеку стоит брать, только если есть уверенность в стабильности своих доходов. Эксперт отметила, что банк — это не благотворительная организация и если человек, оформивший ипотеку, не сможет выплачивать за неё деньги на протяжении двух-трёх месяцев, то запустится судебное производство, что грозит лишением приобретённой квартиры. При этом Радченко объяснила, почему в январе текущего года в России было выдано рекордное количество ипотечных кредитов, писал NEWS.ru.