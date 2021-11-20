Дерипаска: Россия окажется не готовой к войне в Азии

России пора поменять приоритеты в развитии и обороне страны, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, в противном случае Москва может оказаться не готовой к военным конфликтам, которые уже в ближайшие три-четыре года угрожают развернуться в Азии. Об этом бизнесмен написал в своём Telegram-канале.

Наверное, разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьёзные проблемы на западном направлении — у нас серьёзный риск оказаться не готовыми к масштабным конфликтам, которые уже в ближайшие три-четыре года могут быть развязаны в Азии и Тихом океане, — отметил Дерипаска.

В связи с этим миллиардер призвал создать плацдарм, чтобы исключить проблемы в будущем. В частности, он отметил необходимость расширить стратегию развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Чтобы привлечь в этот регион инвестиции, нужно, по его словам, переселить 5–6 млн человек, создать перерабатывающие производства на базе добываемого сырья, а также развивать сельское хозяйство. Всё это позволит подготовиться к непредсказуемому развитию событий.

Ранее Дерипаска рассказал, как увеличить темпы роста экономики России. По его мнению, для этого в стране должен быть создан новый общественный договор в области бизнеса. При этом двигателем перемен, по мнению бизнесмена, должны быть исключительно предприниматели. Прокуроры или следователи не смогут победить бедность в России.