«Милая старушка в шляпках»: Собчак высказалась о смерти Елизаветы II Собчак назвала Елизавету II «милой старушкой в шляпках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале поделилась эмоциями по поводу смерти британской королевы Елизаветы II. Журналистка отметила, что не думала, что гибель монархини произведет на нее такое впечатление, и назвала правительницу «милой старушкой в шляпке».

Всегда казалось, что там какие-то свои английские дела. Ну да, вот эта женщина, пережившая стольких премьер-министров, которая в резиновых сапогах ходит на охоту, забавная, милая старушка в шляпках сейчас, — сказала Собчак.

Телеведущая отметила, что вспомнила фразу из спектакля ее супруга Константина Богомолова «Гаргантюа и Пантагрюэль» — «...а потом великаны все умерли». По мнению Собчак, становится понятно, что все «великаны умерли», а что будет дальше, неизвестно.

Уходит время, стремительно приближается другое, в котором и быть-то таких людей и не могло, — подытожила журналистка.

Елизавета II умерла в Балморале накануне в окружении семьи на 97-м году жизни. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября его официально провозгласят королем Великобритании.