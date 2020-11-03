Милана Тюльпанова: российские женщины любят страдать

https://static.news.ru/photo/c3f2da4e-1ded-11eb-a7b6-fa163e074e61_660.jpg Милана Тюльпанова Фото: Из личного архива

Милана Тюльпанова в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, как пережила расставание с футболистом Александром Кержаковым, готова ли идти в политику и чем отличаются российские девушки от представительниц прекрасного пола из других стран.

Книга о расставании: душевная боль или желание помочь?

— В октябре вышла ваша книга о взаимоотношениях с экс-супругом Александром Кержаковым. Как вы решились на это?

— Изначально идея возникла, потому что тема бытового насилия набирала обороты. Здесь совпало два моих желания: высказаться и поделиться своим опытом, потому что он может стать полезным для девушек, которые попали в такую же ситуацию, как и я. Но это не полностью автобиографическая книга: в ней есть и комментарии психолога о моих мыслях, поступках. Специалист указывает на первопричины действий, что очень важно. В книге есть и отзывы девушек.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

— Каких особенно острых тем вы коснулись в своей книге?

— Есть некая часть, посвящённая киднеппингу, в общем, похищению детей родителями. В книге описан опыт девушки, с которой я работала в период, когда не могла видеть ребёнка. Она откровенно рассказывает, как смогла выйти из подобной ситуации. И, конечно, эта проблема, слава Богу, не такая острая в России, как насилие, но она тоже существует. И что интересно, киднеппинг — это всегда ответвление абьюза. Я думаю, что это очевидный факт: человек в здравом уме похищать ребенка не будет. Если он так делает, то в большей степени для того, чтобы партнёру причинить моральный вред.

— Всё-таки вы вините своего экс-мужа в этом?

— Я никого ни в чём не обвиняю. Я просто констатирую факты. Я говорю, как было. Может быть, это громко звучит, кажется, что я вешаю ярлыки. Но это не так.

— А вы всё ещё верите в любовь?

— Мне долго не приходилось об этом думать вообще, потому что я была занята другими вещами, прежде всего, возвращением своего ребёнка.

Но сейчас, если коротко, я могу сказать: да, я верю в любовь. В большей степени — во взаимное уважение, хорошее отношение друг к другу. Людям необходима поддержка, потому что мы, если можно так сказать, парные животные.

А если говорить об эмоциях, которые у меня были семь лет назад, когда начинались наши отношения с Александром Кержаковым, то нет, не верю. Не верю в химию между людьми.

Семейное законодательство России: нужна ли перемены?

— А брачный контракт нужен?

— Скорее да, чем нет. Есть люди, которые утверждают, что это мешает, заранее программирует обречённость брака. Но если два человека нажили что-то до ЗАГСа, то я считаю, что брачный контракт будет не лишним.

— Нужны ли какие-то изменения в Семейном кодексе России?

— Лично я вносить изменений никаких не хочу. Но изменения в законодательстве России безусловно нужны. У нас по факту как такового нет этого семейного законодательства. И, как я уже неоднократно говорила, женщина в нашей стране никак не защищена. Но сейчас очень много тем в феминистической повестке, и вообще женщины стали более автономны. Я думаю, что рано или поздно мы придём к законам, которые защитят женщину.

И конечно, нам необходим закон о противодействии семейному насилию. Необходимо отменить декриминализацию побоев.

Ещё очень важная тема — киднеппинг. В моей жизни это было, как я говорила. Во время бракоразводного процесса я хорошо изучила этот вопрос: в России очень много юридических дыр в этой теме. Я предложила, чтобы суд определял, с кем будет ребёнок хотя бы на период судебных прений на первом заседании. И решение суда должно быть к сиюминутному исполнению. Почему?

В моём случае в итоге суд оставил ребёнка со мной, но он проживал с отцом. Сторонам даётся 10 дней на апелляцию, потом могут быть процессы в вышестоящих инстанциях. И получается, что решение суда было, но по факту сын был с отцом, он удерживал его.

Если ребёнок маленький, он за два месяца может забыть второго родителя. Это большая проблема. Я не могла видеть своего сына. А в итоге мы забирали ребёнка с судебными приставами, а это даже для взрослых определённая травма, что говорить о детях.

О личной жизни и планах в политике

— А какая вы мама? Ведь, несмотря ни на что, рождение ребёнка, наверное, — главное событие в жизни каждой женщины.

— Я так не считаю. Главное в жизни женщины то событие, которое она сама для себя определяет главным. Для одних это реализация, для других — семья.

Милана Тюльпанова Из личного архива

Я точно не такая мамочка, как в понимании большинства, которая дни и ночи проводит с ребёнком. Я в определённом смысле строга. Конечно, у моего сына есть детство: мы играем, гуляем, делаем все те вещи, которые приняты в семьях. Но у сына есть график: он ходит в сад, потом на хоккей, шахматы.

Я считаю, что он должен развиваться. Я с ним не сюсюкаюсь, потому что у меня растёт всё-таки мальчик. Моя задача — воспитать мужчину. Но на мой взгляд, прежде всего, это правильное — хотя это вещь относительная, понимаю — отношение к женщинам, деньгам, развитию.

— В большинстве все современные родители получили всё-таки советское воспитание, даже дети 90-х. Сейчас время другое. Что вы переняли от своего воспитания, а от чего принципиально отказались?

— Я иду, как раз, от противного. Меня в детстве много баловали, я относительно поздно начала социализироваться. И это было для меня трудным. И мне кажется, что в период брака я была инфантильна. И жизнь, получается, меня сама научила, а не родители. Для сына я хотела бы другого, поэтому воспитываю его не так, как воспитывали меня. Стараюсь по крайней мере.

— Вы сказали, что сын занимается хоккеем. А футбол?

— У меня нет такого: что угодно, только не футбол. Так получилось: мы ходили по разным кружкам и секциям. Он сходил пару раз на хоккей, у него получалось, и мы решили, а почему бы и нет?

— А публичные люди, звёзды должны быть идеальными? Должны подавать пример?

— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно. Конечно, как это было в СССР, — чересчур. Всё было очень в жёстких рамках: того не говори, туда не ходи. Сейчас есть свобода. В какой-то степени это неплохо.

Мы можем вполне свободно говорить о власти, есть более или менее здоровая оппозиция. Мы можем быть открытыми — это хорошо.

— А в политику не планируете?

— Думаю, что нет. Хотя загадывать глупо. Сейчас всё быстро меняется. Но человек должен приходить в политику осознанно, должен иметь опыт и знания. Хотя у меня есть определённый опыт, но этого на данный момент недостаточно, чтобы стать, например, депутатом. Но я рада, что стала членом совета Госдумы по культуре. Я могу делиться своим опытом в таком формате.

Российские женщины: о страдании и красоте

— Российские женщины — самые красивые?

— Мне кажется, все женщины мира прекрасны.

— А чем наши женщины отличаются от остальных?

— Сложно говорить, потому что я не проводила какого-то глобального исследования на тему, чем одни женщины отличаются от других. Но мне кажется, наши женщины уникальны тем, что очень любят страдать.

Женщина, как правило, становится сильной, пройдя через определённый опыт. Я, конечно, никому не желаю тяжёлого опыта. Но с другой стороны, а как по-другому вырастить в себе сильного человека? Я не знаю. Поэтому нужно пройти через какие-то этапы, рассчитывать прежде всего на себя, а не мужчину.