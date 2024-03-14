Микробиолог рассказала, как красота зависит от кишечника Микробиолог Цветикова: проблемы с микробиотой кишечника портят внешность

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Негативные изменения состава микробиоты кишечника отражаются на внешности, проявляясь в виде акне, дерматитов и аллергических реакций, рассказала в беседе с LIFE.ru микробиолог Софья Цветикова. Она подчеркнула, что состояние микробиоты зависит от рациона человека.

Во-первых, микробиота может влиять на иммунитет, снижая или увеличивая защитные силы организма. Во-вторых, кишечная микрофлора в том числе отвечает за метаболизм витаминов. <...> Безусловно, микробиота — не единственный фактор, который влияет на состояние кожи, но его нужно учитывать, если мы хотим иметь красивую внешность, — объяснила специалист.

В связи с этим, по ее словам, необходимо употреблять продукты, которые обеспечивают рост полезных бактерий и тем самым улучшают состояние кожи. Это ферментированные продукты, например квашеная капуста, а также богатые клетчаткой овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи и семена. При этом важно не отказываться от кисломолочных продуктов при отсутствии медицинских противопоказаний. Кефир и йогурты способствуют росту полезной микрофлоры, что положительно сказывается на состоянии иммунитета и кожи.

Если мы от чего-то отказываемся, то недополучаем определенных микроэлементов, их недостаток надо восполнять. Чаще всего люди пытаются сделать это за счет приема витаминов, но синтетические витамины усваиваются гораздо хуже, чем те, которые мы получаем из пищи, — отметила эксперт.

Ранее дерматолог Анастасия Федорова рассказала, что сыпь на коже может говорить в том числе о проблемах с ЖКТ. Например, при нарушениях микробиоты появляются высыпания в виде мелких узелков и пигментных пятен.