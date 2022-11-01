Микробиолог рассказал россиянам, как бактерии влияют на закваску капусты Микробиолог Плисов: в капустном растворе создаются оптимальные условия для жизни бактерий

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С первыми заморозками россияне начинают заготовку квашеной капусты на зиму, где помимо человеческого фактора немаловажен бактериологический аспект, объяснил «Слову и Делу» микробиолог Евгений Плисов. Он уточнил, что несмотря на обилие рецептов, в каждом из них активно участвуют различные микроорганизмы. По словам специалиста, главной задачей является создание благоприятных условий для жизни одних бактерий и неблагоприятных — для других.

Что такое бактерия? Это, как любая жизнь, маленький организм. И когда вы его помещаете в нужные условия, он начинает дерзать. В растворе, где есть достаточно соли, предотвращающей развитие гнилостных бактерий и плесени, а также бактерий, которые перерабатывают сахара в кислородной атмосфере, вы создаете оптимальные условия для роста конкретных микроорганизмов, — пояснил Плисов.

Плисов ранее предупреждал россиян о том, что заплесневелое варенье может навредить почкам и печени. Такой продукт следует выбросить, есть его нельзя, предупредил эксперт. Просто снять верхний слой — плохое решение, потому что плесень пропитывает токсинами и остальную часть варенья. Специалист также уточнил, что разные виды плесени появляются на самых разных продуктах.