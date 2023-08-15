Микробиолог рассказал, чем грозит для россиян вспышка чумы в Китае Микробиолог Супотницкий призвал не бояться завоза чумы из Китая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выявленные случаи заболевания людей чумой в китайском автономном районе Внутренняя Монголия не представляют опасности для России, заболевание не дойдет нашей страны, поскольку инфекция не покидает пределы природного очага, рассказал в беседе с «360» микробиолог, кандидат биологических наук Михаил Супотницкий. Он подчеркнул, что максимальную защиту обеспечит также соблюдение элементарных мер гигиены.

Ранее в китайском автономном районе Внутренняя Монголия семья из трех человек заразилась бубонной чумой. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе с Китаем.

Бубонная чума не выходит за пределы своего природного очага. То есть какой-то опасности для России нет. Чума там всегда была, есть и будет. Так что удивляться нечему, — объяснил микробиолог.

Он напомнил, что первичными симптомами болезни являются температура и головная боль, затем в районах лимфатических узлов образуются припухлости, которые развиваются в гнойные бубоны. При отсутствии лечения летальность болезни составляет 50%, в то время как при своевременном оказании медицинской помощи смертность не превышает 7%.

По словам педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса, бубонная чума характерна для определенной местности и возникает только там, где есть инфицированные животные. Человеку она передается через укусы блох или при контакте со шкурой или мясом больного животного, поэтому важен ветеринарный контроль и гигиена.

Охотники или те, кто забивают животное, должны следить за этим и соблюдать меры гигиены. Не использовать непроверенные источники, такие как шкуры неизвестных животных, которые могут быть больными, и то мясо, которое не прошло ветеринарный контроль, — отметил Продеус.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза чумы из КНР в Россию минимален, усилен санитарный контроль на границе. Отмечается, что противочумными учреждениями ведомства ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.