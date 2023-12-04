Микробиолог объяснила, какие алкогольные напитки полезны для кишечника Микробиолог Цветикова заявила о пользе вина для кишечника

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Употребление красного сухого вина в небольших дозах способствует улучшению работы кишечника, рассказала изданию «Газета.Ru» микробиолог Софья Цветикова. По ее словам, этот напиток содержит в себе полифенолы, которые включаются в метаболизм кишечных бактерий. При этом эксперт подчеркивает, что пользу можно получить лишь при употреблении вина в небольших дозах, в противном случае оно может нанести вред организму.

Специалист утверждает, что польза вина была доказана по результатам научных исследований, которые проводились во Франции. Ученые выяснили, что у мужчин-французов, употребляющих вино в умеренном количестве, реже наблюдаются заболевания сердца и сосудов. Кроме того, у них лучше работал кишечник. Предполагается, что это обусловлено наличием полифенолов и пигментов в составе винограда. Эти вещества способствуют росту полезной микрофлоры. По словам Цветиковой, такими свойствами обладают все напитки, получаемые путем брожения, однако пить их нужно умеренно.

Чрезмерное употребление алкоголя способно нанести только вред нашему организму. Альдегид, который вырабатывается в печени в процессе переработки этанола, токсичен, в больших количествах отрицательно влияет на микробиоту кишечника, — уточнила она.

Врач-гинеколог Идилия Орфанова ранее заявила, что алкоголь представляет серьезную опасность для женского организма. По ее словам, регулярное чрезмерное употребление таких напитков способствует нарушению гормонального фона и ухудшению репродуктивных функций.