Микробиолог назвала самые вредные ингредиенты оливье Микробиолог Цветикова назвала колбасу и майонез вредными ингредиентами оливье

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Вареная колбаса и майонез являются самыми вредными ингредиентами оливье, предупредила микробиолог Софья Цветикова. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что в жирных соусах легко размножаются бактерии стафилококка. В связи с этим при использовании майонеза важно убедиться, что он свежий.

Опасный ингредиент — майонез. В жирных соусах очень легко размножаются бактерии золотистого стафилококка. Поэтому использовать рекомендуется только свежий соус, который вы только что открыли. Не стоит хранить открытую пачку майонеза в холодильнике месяцами, — уточнила микробиолог.

Цветикова отметила, что вареная колбаса содержит большое количество химических добавок и мало белка. В составе также могут оказаться эмульгаторы и консерванты, которые негативно отражаются на кишечной микробиоте. Это может вызвать тяжесть и вздутие живота. Эксперт посоветовала заменить этот ингредиент отварной курицей или говядиной.

Диетолог Елена Тихомирова ранее назвала коктейли самыми вредными алкогольными напитками. Она пояснила, что в них содержится большое количество сахара. Злоупотребление коктейлями или совмещение с жирной пищей приведет к сильному похмельному синдрому.