Миколог рассказал, какие грибы можно вырастить на дачном участке

На дачном участке проще всего высадить те грибы, которые не зависят от произрастающих рядом деревьев, например — шампиньоны или вешенки, заявил миколог Михаил Вишневский. Он отметил, что вырастить их будет гораздо проще, если купить уже готовую грибницу, пишет «Радио 1».

На дачном участке можно вырастить такие грибы, которые не живут в симбиозе с деревьями. То есть те, которые просто сидят на почве. В первую очередь это шампиньоны и вешенки. И это действительно не так сложно, есть множество методик — и в интернете, и в книгах. Всё это осваивается элементарно, особенно если не пытаться вырастить всё с нуля, а покупать уже готовую грибницу, — пояснил Вишневский.

Он добавил, что более вкусные грибы — подберёзовики, лисички или белые — вырастить чрезвычайно сложно. Миколог предостерёг россиян от недобросовестных продавцов, которые продают такие грибы в пакетиках. По словам Вишневского, ничего из таких пакетов не вырастет, потому что грибница не может жить в таких условиях.

Ранее Вишневский заявил, что солёные грибы, если их не съесть быстро, могут покрыться плесенью и стать токсичными. Употребление их в пищу может привести к развитию рака печени.