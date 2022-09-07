Миколог предупредил об опасности лечения мухоморами Миколог Гмошинский: лечение мухоморами может привести к отравлению печени и почек

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Гриб рода Мухомор

Лечение мухоморами недавно «пошло в народ», их разновидности используют в борьбе с онкологией, болезнями костей и суставов, а также от спазмов головного мозга. Однако это не только неэффективно, но и опасно для здоровья, предупредил кандидат биологических наук, миколог Владимир Гмошинский. По его словам, употребление токсичного гриба в небольших количествах не приведет к острому отравлению, но серьезно повредит печень и почки, пишут «Вести Подмосковья».

Люди используют красные мухоморы (A. muscaria) в пищу в небольших количествах и называют это «микродозингом». Да, употребление этого гриба в небольших количествах — 1-2 гр — не приводит к острому токсическому отравлению, однако все-таки токсичные вещества, которые содержатся в грибе, попадают в организм и могут вызывать неприятные последствия, — подчеркнул специалист.

Гмошинский настоятельно порекомендовал не заниматься «микродозингом», несмотря на всевозможную рекламу со стороны не всегда добросовестных продавцов подобных «лекарств». Более того, употребление индустриально произведенных фунгопрепаратов ни в коем случае не должно замещать применение лекарственных средств, которые выписал врач, подытожил эксперт.

Гмошинский ранее назвал самые полезные и эффективные в лечении заболеваний грибы. Среди них чага, осенний опенок, гриб-веселка, лисички, зимний опенок и кордицепс военный.