Миколог предрек череду массовых отравлений в России Миколог Вишневский предрек череду массовых грибных отравлений в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в России стремительно увеличится количество грибных отравлений, заявил в беседе с «МК в Питере» председатель русского микологического общества Михаил Вишневский. По его словам, это связано со сложным финансовым положением россиян, в результате чего они пойдут за «бесплатной едой», которая может оказаться ядовитой.

Сейчас действительно будет расти число грибных отравлений, причем не из-за климатического фактора, потому что климат не влияет на токсичность грибов. Все дело в экономической ситуации, она резко ухудшается и народ пойдет за бесплатной едой – грибы и ягоды. От ажиотажа люди будут не глядя бросать в корзину грибы, куда могут попасть и ядовитые, — считает миколог.

Он отметил, что ядовитых грибов существует не так много, однако в России не создано ни одного приложения по определению съедобности грибов, а сами лесники пользуются недостоверными источниками. Именно из-за этого и повышается риск отравиться грибами.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что грибы считаются тяжелой пищей, поэтому их важно употреблять с продуктами, богатыми клетчаткой. По его словам, грибы хорошо перевариваются в сочетании с гречкой, овощами или грубым хлебом. В этом случае снижается нагрузка на желудочно-кишечный тракт и улучшается пищеварение.