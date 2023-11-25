МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки станции «Луна-25»

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Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) представил цифровую модель рельефа участка на Луне, где должна была совершить мягкую посадку станция «Луна-25», передает РИА Новости. Эта модель будет доступна для просмотра на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус».

Выбор района к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны в качестве места посадки был приоритетным, но станция не смогла осуществить приземление. Аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с Луной, прекратив свое существование. Глава Роскосмоса Юрий Борисов объяснил, что двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо 84, из-за чего станция врезалась в Луну.

Ранее в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что запуск аппарата «Луна-26» может быть сдвинут с 2027-го на 2026 год. В свою очередь глава государства пообещал продолжать поддержку лунной программы в стране. Во время мероприятия Путин уточнил у Борисова, на какой год запланирован запуск следующего аппарата. Глава Роскосмоса ответил, что на 2027-й.