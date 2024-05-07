Михалков занял сторону в конфликте депутата Госдумы с ветераном СВО Михалков раскритиковал депутата Госдумы, который судился с ветераном СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов России режиссер, народный артист Никита Михалков раскритиковал депутата ГД Геннадия Семигина, который выиграл суд у ветерана спецоперации Евгения Рассказова, сообщил «Царьград». Суд обязал блогера выплатить 500 тысяч рублей.

Ситуация, которая послужила началом конфликта, произошла 29 сентября прошлого года. Тогда на сайте возглавляемого Семигиным общественного движения «Патриоты России» был опубликован пост в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова после распространившегося видео, где его сын Адам Кадыров избивает поджигателя Корана Никиту Журавеля в СИЗО. В сообщении говорилось, что «батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Кадырова.

В ответ, по словам Михалкова, депутат подал иск о защите чести и достоинства. Суд частично удовлетворил его, обязав ветерана выплатить 500 тысяч рублей.

Я не хочу давать моральную оценку всему этому конфликту, это дело суда, прокуратуры, кого угодно. Но правомерны действия обиженного, оскорбленного депутата? Ну конечно, вполне допускаю это <...>. А ведь блогер — участник СВО, при этом запрашиваемая Семигиным сумма была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы этот блогер, не дай бог, был бы убит на фронте <...>. Вот это соотношение — насколько оно правомочно? — задался вопросом Михалков.

Ранее военкор Александр Коц обвинил Семигина в том, что он «попытался оправдать преступление». Комментируя удаленный позже пост с сайта «Патриотов России», журналист заявил, что высказаться подобным образом в адрес русских воинов «мог только политический суицидник».

Сам Семигин написал в своем Telegram-канале, что в его отношении была совершена «диверсия и наглая попытка» дискредитировать лично его взгляды и идеологию патриотизма в целом. По его словам, злоумышленники разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения.