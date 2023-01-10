Михалков впервые вышел на связь после госпитализации Режиссер Михалков сообщил, что по-прежнему находится в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Кинорежиссер Никита Михалков заявил в Telegram-канале, что по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал. Он поблагодарил подписчиков за неравнодушие и призвал их доверять только той информации, которая будет публиковаться на его канале.

Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. <...> Достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать в моем официальном Telegram-канале «Бесогон». Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение, — написал Михалков.

Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления 5 января. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом. Деятеля искусств перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных. Однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию.

9 января РИА Новости сообщало, что 77-летний режиссер остается в реанимации. Позже Telegram-канал Mash писал, что состояние Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует.