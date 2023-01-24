Михалков сообщил, что его выписали из больницы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Михалков

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом говорится в Telegram-канале «Бесогон», в котором обнародовали послание от имени самого кинематографиста. По словам Михалкова, он с командой уже приступил к подготовке своей авторской программы «Бесогон».

Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви, — сказал режиссер.

Кинематографист поблагодарил друзей и поклонников, которые желали ему скорейшего выздоровления. Он заметил, что эти «молитвы» привели его из больницы домой. Также Михалков рассказал, что подготовка к съемкам нового «Бесогона» уже стартовала.

5 января пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина сообщила о госпитализации Михалкова в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь после госпитализации 10 января. Он сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.