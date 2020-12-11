Михалков: семья Баталова отказалась от услуг предложенного им адвоката

https://static.news.ru/photo/9ba0c684-3bd2-11eb-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья народного артиста СССР Алексея Баталова (1928–2017) отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, который представлял их интересы в суде по делу об афере с имуществом. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, порекомендовавший его семье актёра, снял с себя ответственность за дальнейший процесс.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Астахов представлял интересы вдовы.

Я получил копию уведомления от Гитаны Аркадьевны Леонтенко и Марии Алексеевны Баталовой о том, что они отказываются от услуг адвоката Павла Алексеевича Астахова, — цитирует Михалкова РИА Новости.

Режиссёр добавил, что сам в своё время попросил об этом Астахова в память об Алексее Баталове. Теперь Михалков с сожалением заявил, что «вынужден снять с себя личную ответственность и отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса». У него нет никакой уверенности в том, что те люди, которые сейчас этим делом занимаются, делают это в интересах семьи Баталовых.

Ранее Астахов, представляющий интересы вдовы известного советского актёра Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, отметил, что Цивин и Дрожжина продолжают играть свою роль, пытаясь завладеть имуществом семьи актёра. Вдова Баталова, по его словам, не помнит, как подписывала документ о передаче прав на квартиру Дрожжиной.

Как сообщал NEWS.ru, актриса Наталия Дрожжина ранее впервые прокомментировала скандал с наследством Алексея Баталова. По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, она с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездила к нему «как на работу», чтобы привезти продукты и цветы.