Михалков рассказал, сколько раз Навальный нарушил закон

https://static.news.ru/photo/7f9673ea-77b3-11eb-beec-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Никита Михалков 6 марта представил зрителям новый выпуск своей передачи «Бесогон», в котором рассказал о том, сколько раз блогер Алексей Навальный нарушил закон, находясь под подпиской о невыезде.

Режиссёр отметил, что многие актёры, в том числе его «любимый Павел Деревянко», многократно заявляли, что в отношении Навального и его сторонников власти нарушили закон при арестах. Также незаконными они назвали задержания молодёжи на несогласованных акциях протеста.

Почему вы считаете, что применение закона по отношению к Навальному — это бред и чушь, а то, что Навальный сам нарушает закон, вы пропускаете мимо ушей, — задался вопросом Михалков.

Он отметил, что оппозиционер, находясь под подпиской о невыезде, выезжал из страны. Имея условный срок, он должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но с 2018 по 2020 год он 60 раз нарушил этот закон.

Михалков призвал Деревянко и других актёров, у которых огромная аудитория, думать о том, к чему они призывают своих фанатов. А также спросил, готовы ли они взять на себя ответственность за то, что «люди выйдут на баррикады и поломают свои жизни» из-за их слов.

Ранее NEWS.ru писал, что Михалков в ходе передачи согласился с идеей писателя и журналиста Михаила Шахназарова отправить режиссёра Жору Крыжовникова и других деятелей культуры, поддерживающих Алексея Навального, в Москву образца 1990-х годов.