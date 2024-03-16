Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил в Telegram-канале «Бесогон», что проголосовал на выборах президента страны. Он посетил избирательный участок в Симферополе.

Сделал свой выбор в Крыму. У меня к вам только один вопрос: вы же знаете, за кого голосовать? — написал Михалков.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента на участке в городе Тольятти. Артист специально открепился, чтобы заполнить бюллетень по дороге на гастроли. Певец отметил, что был приятно удивлен праздничной и семейной атмосферой на участке.

Кроме того, народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов. Актер посетил избирательный участок в школе № 11. На опубликованных кадрах с избирательного участка Безруков заявил, что его супруга Анна родом из Иркутска. Он добавил, что его дети «наполовину сибиряки», поэтому этот город и для него тоже является родным.

Днем ранее певец Филипп Киркоров также проголосовал за одного из кандидатов. Он посетил избирательный участок в Москве вместе с отцом Бедросом Киркоровым. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».