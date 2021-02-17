Михалков призвал лишать гражданства за призывы к санкциям против России

https://static.news.ru/photo/9e49b60a-7126-11eb-bd62-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков предложил вернуть статью, предусматривающую лишение гражданства за призывы к западным государствам ввести санкции против своей страны. В настоящее время статья 6 Конституции запрещает лишать или изменять российское гражданство.

Я совершенно убеждён, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция. — NEWS.ru) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны, — заявил Михалков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что поводом для лишения гражданства является обращение к западным странам о введении санкций против государства. При этом, по мнению Михалкова, такая норма не должна привести к злоупотреблениям, поэтому необходимо прописать все детали, когда она должна применяться.

В связи с этим, режиссёр вспомнил историю советского времени, когда на пароходе из страны были высланы известные писатели, философы, деятели культуры.

Помните, был «философский пароход», на котором отправили в 1922-м году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить — слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев и Ильин и так далее, — рассказал Михалков.

Ранее в Совете Федерации заявили, что комиссия палаты рассмотрит вопрос о закреплении в законодательстве норм о наказании лиц, призывающих к введению другими странами санкций в отношении РФ или её представителей.

Напомним, письмо с просьбой о санкциях направил президенту США Джо Байдену исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. В составленный им перечень включены фамилии 35 человек, в числе которых руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Этот список Ашурков намерен направить также в ЕС и британским властям.

Как сообщал NEWS.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение в России уголовной ответственности за призывы ввести санкции в отношении российских граждан.