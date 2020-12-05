Михалков предрёк России национальную катастрофу из-за школьного образования

https://static.news.ru/photo/bc38e996-36ee-11eb-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал современное образование в российских школах и заявил, что цифровизация пагубно влияет на знания детей.

Артист вместе со своими коллегами по актёрскому цеху Иваном Охлобыстиным, Владимиром Меньшовым и писателем Захаром Прилепиным высказались против электронного образования.

Попытка подогнать систему национального образования под методички глобалистов грозит нам национальной катастрофой, — цитирует Teleprogramma.pro Михалкова, записавшего обращение к Всероссийскому родительскому собранию в Подмосковье.

Он сравнил сегодняшние реалии школьного образования с «окнами Овертона». Михалков озаботился тем, что живое общение с учителем стало редкостью для учеников.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что новые возможности удалённого образования, отработанные во время пандемии коронавируса, следует использовать и в будущем. По его словам, в период ограничений из-за COVID-19, который ещё продолжается, современные системы помогли педагогам сохранить связь со своими учениками. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания конференции Artificial Intelligence Journey, которая прошла в онлайн-режиме.

Также Путин сказал, что цифровую трансформацию всей страны необходимо провести в ближайшие 10 лет. Президент назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. При этом Путин призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ, писал NEWS.ru.