Михалков оценил перспективы признания ЛГБТ экстремистским движением Михалков назвал правильным решением признать ЛГБТ экстремистским движением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Признание ЛГБТ-движения экстремистской организацией — правильный ход, заявил режиссер Никита Михалков на круглом столе комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. По его мнению, такого мнения придерживается около 90% населения России, передает «Абзац».

90% населения страны воспримут это как правильный ход. Иначе из этой мягкости вырастает то, что потом превращается в обыкновенный фашизм. Нас никто из сторонников ЛГБТ не пожалеет, если мы не будем на это смотреть без страха, если мы не будем к этому относиться как к единственной возможности сохранить Родину, народ, население, смысл жизни для людей. <...> Поэтому приходит время определяться уже. На елку влезть и попу не ободрать не получится, — сказал Михалков.

Ранее Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. При этом ведомство будет настаивать на запрете движения в России. В частности, ЛГБТ-движение, по мнению Минюста, возбуждает социальную и религиозную рознь.

Как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, ЛГБТ-движение стало угрозой государственному строю России. Парламентарий отметил, что идеология «богомерзкой» организации противоречит Конституции РФ, где семья определяется как союз мужчины и женщины.