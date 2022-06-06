Михалков назвал иностранных спонсоров Дудя Михалков заявил, что Дудя спонсируют иностранные компании

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Никита Михалков

Российский режиссёр Никита Михалков в эфире авторского шоу «Бесогон ТВ» заявил, что деятельность журналиста Юрия Дудя (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) спонсируют иностранные компании. Журналист получил более 80 млн рублей от иностранных спонсоров, отметил Михалков.

Режиссёр уверяет, что основным источником финансирования Дудя была израильская компания Yoola, созданная в 2011 выходцами из СССР. Он считает, что эта организация переводила журналисту десятки миллионов рублей в период с 2018 по 2021 год.

С 2018 по 2021 год на счет господина Дудя поступило 50 млн рублей. Также на его счет поступило 30 млн рублей от ООО «Кэррот» и 7 млн рублей — от ООО «Рэббит». Соучредителями обеих фирм была, как вы понимаете, Yoola, – рассказал Михалков.

Напомним, в этом же выпуске «Бесогон ТВ» Никита Михалков предложил внести Ельцин Центр в список иностранных агентов. По его словам, организация вредит стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в этом вопросе необходимо строго следовать российскому законодательству.