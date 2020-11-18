Михаилу Меню предъявили обвинение в присвоении бюджетных денег

https://static.news.ru/photo/a7e54da0-29aa-11eb-a803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление СКР предъявило аудитору Счётной палаты Михаилу Меню обвинение в присвоении бюджетных средств на сумму в 700 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, он в 2011 году, будучи главой Ивановской области, организовал преступную группу в целях хищения средств, которые были выделены Минфином для поддержки региона.

По указанию Меня были приняты нормативно-правовые акты, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые затем похитили участники преступной группы.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее по данному уголовному делу были привлечены в качестве обвиняемых управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый замглавы правительства области Павел Коньков.

Меня задержали 18 ноября с согласия на то Совета Федерации. При этом он продолжает занимать должность аудитора. Для его увольнения необходимо отдельное решение верхней палаты парламента.

Как писал NEWS.ru, сам Мень был удивлён, узнав о существовании в отношении него уголовного дела. Он назвал эту информацию «ерундой». Показания против него дали Коньков и ещё несколько региональных чиновников.