Михаилу Ефремову пообещали «прекрасные условия» в колонии

https://static.news.ru/photo/e220d57e-289d-11eb-8730-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов будет отбывать свой срок наказания в особых условиях. Такое заявление сделал член белгородской ОНК Аркадий Бармин.

Ефремов уже прибыл в Алексеевку Белгородской области, где находится ИК-4, но пока сидит на карантине. В этой же колонии отбывали сроки Павел Мамаев и Александр Кокорин, так что опасных рецидивистов там нет, пишет KP.RU.

Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия. Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет, — рассказал изданию Бармин.

Другой член ОНК Олег Афиногенов отметил, что бытовые условия в колонии «прекрасные», тяжёлой работой тут никого не утруждают, питание очень качественное и «не все военные живут в таких условиях».

Работа в колонии тоже не самая тяжелая, это не на руднике трудиться. А кроме того, заключённые получают зарплату, — сказал Афиногенов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если актёр Михаил Ефремов хочет выйти по УДО, то ему придётся выбрать в колонии одну из предложенных профессий и освоить мастерство швеи или, например, пекаря. Артист «заинтересован в условно-досрочном освобождении».