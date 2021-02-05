Михаилу Ефремову может грозить новый срок за подкуп свидетелей

https://static.news.ru/photo/07b91c76-6889-11eb-b6ee-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП, может снова предстать перед судом, если будет доказана его причастность к подкупу свидетелей. Следствие также интересуется ролью в этой истории адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Дело возбуждено по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» — по ней должна отвечать именно троица Кобец — Гаев — Бадасян (свидетели по делу о смертельном ДТП. — NEWS.ru). Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плёл легенды о таинственном злоумышленнике. Но актера могут привлечь по статье 309 (Подкуп или принуждение к даче показаний. — NEWS.ru), — цитирует «Экспресс-газета» источник, знакомый с делом.

В ближайшее время Ефремову предстоит очная ставка с Андреем Гаевым, Александром Кобцом и Теваном Бадасяном, которые дали недостоверные показания в суде. Следствие также подозревает, что адвокат Эльман Пашаев занимался непосредственной организацией передачи денег свидетелям. При этом, по мнению источника издания, Пашаев и Ефремов могут пытаться в ходе следствия перекладывать вину друг на друга.

Как сообщал NEWS.ru, Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.