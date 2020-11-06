«Прощаемся со слезами на глазах»: чем уникален сатирик Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. За месяц до этого он отказался от публичных выступлений, так как решил, что выходы на сцену ему уже не под силу. О жизненном пути великого литератора и реакции общественности на его смерть — в материале NEWS.ru.

Соболезнования близким Жванецкого выразил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что писателя-сатирика искренне любили люди не только в России, но и в других странах. Он также добавил, что литератор «умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах». Президент заверил, что россияне сохранят о Жванецком самую добрую память.

Культура потеряла уникального мастера в лице Михаила Жванецкого, заявила в разговоре с NEWS.ru эстрадная певица, народная артистка РФ Роксана Бабаян.

В лице Жванецкого ушла эпоха мастерства написания коротких и ярких рассказов. Это умение является фантастическим даром. Мы все прощаемся с Михаилом со слезами на глазах. Он уникален, и мы все скорбим. Такая потеря невосполнима. Роксана Бабаян эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ

Между тем Жванецкий прожил счастливую жизнь, заявил в разговоре с NEWS.ru театральный критик и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Сатирика, по его словам, любили представители разных поколений.

Михаил Жванецкий Natalia Shakhanova/Global Look Press

Жванецкий был уникальной фигурой. У него достаточно тонкий юмор. При этом Михаил никогда не пользовался достижениями народной мысли и всё сочинял сам. Его выходы на сцену сопровождало невероятное ощущение лёгкости. Старый затёртый портфельчик, а также исписанные от руки или отпечатанные на машинке странички не мешали ему писать тексты, в которых он умело иронизировал не только над окружающими, но и над собой. Самоирония давала ему право шутить над другими. Григорий Заславский театральный критик, ректор ГИТИСа театральный критик, ректор ГИТИСа

Жизненный путь

Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. С началом Великой Отечественной войны его отца, хирурга по специальности, призвали в армию. Там он работал во фронтовом госпитале, после чего был награждён орденом Красной Звезды. Годы войны Михаил со своей матерью провёл в эвакуации в Средней Азии.

Семья вернулась в Одессу после освобождения города. Там маленький Михаил окончил среднюю школу для мальчиков и Одесский институт инженеров морского флота. По окончании учёбы будущий сатирик работал в местном порту механиком по кранам, а потом инженером по подъёмно-транспортным механизмам на заводе.

Юмор заинтересовал Жванецкого ещё в студенческие годы. Уже тогда он сочинял миниатюры и диалоги, а также исполнял их. Сатирик даже организовал театр миниатюр «Парнас-2».

В 1963 году в жизни Михаила произошло важное событие. Он познакомился с Аркадием Райкиным и показал ему свои произведения. Руководитель театра заметил талант молодого сатирика и отобрал несколько его работ, а примерно через год предложил занять должность заведующего литературной частью.

Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий Юрий Белинский/ТАСС

Вместе с Михаилом Жванецким Райкин поставил программу «Светофор», в которой прозвучали миниатюры молодого сатирика «Авас», «Дефицит» и «Век техники». С руководителем театра Жванецкий проработал до 1969 года, а после вернулся в Одессу вместе со своими друзьями — Романом Карцевым и Виктором Ильченко. Там они открыли собственный театр миниатюр, а в 1972 году сатирика пригласили работать в Москву.

С 2000-го по 2001 год в паре с поэтом Вадимом Жуком Михаил Жванецкий принимал участие в программе «Простые вещи». А с 2002 по 2019 год являлся постоянным ведущим телепередачи «Дежурный по стране». В 2012-м сатирик получил звание народного артиста России. В 2019 году Владимир Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Прощание с сатириком проводить не планируется. Связано это с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич. Место похорон пока не оглашалось.