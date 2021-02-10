Михаил Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения РФ

https://static.news.ru/photo/eef1394c-6b9b-11eb-844e-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что модернизация первичного звена российского здравоохранения в 2020 году продолжалась, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), свыше 70% учреждений начали работать по изменённым моделям, а это около шести тысяч поликлиник.

Руководитель ведомства отметил, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 1 января 2021 года в регионах начали реализовывать программу модернизации первичного звена.

Хотел бы сказать о том, что мы делали в предыдущем году — в первую очередь это было направлено на сельское здравоохранение. В эксплуатацию было введено в 2020-м, 2019 году 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. А также, усиливая сельское здравоохранение, было приобретено 985 мобильных комплексов, — заявил Мурашко во время совещания лидера с членами кабмина.

Министр добавил, что ведомство учитывает реальную ситуацию в каждом населённом пункте, где реализуется программа: по фельдшерско-акушерским пунктам, по поликлиникам, в каком они состоянии, как обстоят дела с транспортной доступности, укомплектован ли штат медработников.

Говоря о вакцинации россиян против COVID-19, Мурашко отметил, что участниками прививочной кампании являются все регионы РФ. По его словам, для массового введения препарата гражданам отгружено уже свыше четырёх миллионов доз двухкомпонентного вещества.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением с этим диагнозом, за последние три недели снизилось более чем на 30%. Он уточнил, что под медицинским наблюдением в российских регионах продолжают оставаться порядка 800 тысяч пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. При этом министр отметил позитивный эффект от массовой вакцинации против COVID-19.