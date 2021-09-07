Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов. Глава правительства осмотрит строящуюся областную инфекционную больницу, а также посетит трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, передаёт ТАСС.
Кроме того, у премьера в планах знакомство с проектом реконструкции набережной Волги и встреча с губернатором региона Валерием Радаевым.
Отметим, что поездка в Саратов
Ранее сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса и других инфекций. Средства направят на создание лабораторного комплекса и ПЦР-центров.
До этого премьер распорядился выделить более 21,5 млрд рублей дополнительно на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.