Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова новым главой Роспатента, об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России. Юрий Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. С 2018 года Зубов занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В конце прошлого года Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ. Его предшественник на этом посту Олег Гриднев, занимавший должность с апреля 2020 года, покинул пост по собственной просьбе.

Ранее стало известно о назначении нового главы Агентства по страхованию вкладов. Им стал Андрей Мельников, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора агентства. Предыдущий руководитель АСВ Юрий Исаев был освобождён от должности в связи с его назначением на пост заместителя председателя Банка России.