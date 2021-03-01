Михаил Горбачёв отметит юбилей онлайн

Первый президент СССР Михаил Горбачёв отметит свой 90-й день рождения онлайн — по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками.
Об этом
Накануне юбилея Горбачёв рассказал в интервью ТАСС, что перестройка стала главным делом его жизни. Также он сообщил о выпуске своей книги «Понять Горбачёва» на основе писем граждан нашей страны из-за рубежа.
Несколько лет назад он выпустил ещё одну книгу, посвящённую реформам в СССР, которая называлась «Понять перестройку».
Как
Для кого-то Михаил Сергеевич был и остаётся человеком, похоронившим коммунизм в России, сломавшим железный занавес, давшим небывалые свободы.
Для его оппонентов он — предатель, чуть ли не завербованный западными спецслужбами, слепое орудие развала страны, что привело к гражданским войнам и к обездоливанию миллионов бывших строителей счастливого завтра. Так кем же был Горбачёв на самом деле?