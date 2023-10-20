Михаил Ефремов вступил в борьбу за квартиру в Москве Ефремова обвинили в обмане дяди ради получения квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП, пытается получить квартиру покойного дяди, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, артист борется за право на недвижимость с Алексеем и Натальей Громовыми, ухаживавшими за пенсионером на протяжении 20 лет. Супруги опасаются, что их могут вынудить выселиться из квартиры с помощью «профессиональных соседей».

Источники канала отмечают, что Михаил Ефремов убедил своего дядю Александра Покровского не писать завещание, пообещав не вступать в наследство. В списке наследуемого имущества значатся две квартиры: пятикомнатная на Тверской улице и трехкомнатная на Олимпийском проспекте. В 2003 году дядя Ефремова стал нуждаться в уходе, однако на помощь к нему пришел не сам актер, а друзья Покровского — Алексей и Наталья Громовы. После смерти Покровского Ефремов забыл о данном обещании и вступил в права наследства. Громовым же досталась лишь половина трехкомнатной квартиры на Олимпийском.

Мы Михаилу написали заказное письмо в тюрьму, он нам не собирается отвечать. То есть нам ждать уже нечего, по сути. Ждем то ли «профессиональных соседей», то ли риелторов каких-нибудь черных, — рассказал Алексей Громов.

Завещание Александра Покровского привлекло внимание общественности в середине октября. Сообщалось, что он завещал свою квартиру семье погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако супруга умершего Сергея Захарова утверждает, что ей ничего не известно о завещании.