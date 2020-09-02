Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/15382112-edb9-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов 3 сентября во время заседания Пресненского суда в Москве признал свою вину в смертельном ДТП, которое произошло в центре столицы и в результате которого скончался житель Рязани Сергей Захаров.

Обвиняемый в ходе прений сторон сказал, что у него есть заявление.

У меня заявление. Я признаю свою вину, — заявил Ефремов.

После этого продолжить речь ему пока не дали.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный признает свою вину. По его словам, Ефремов намерен «нести наказание по приговору народа». Суд на данный момент уже завершил исследование доказательств по делу актёра.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.