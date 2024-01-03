Мигрантов выдворяют из России: задержания, избиения, кого депортируют Суды Петербурга выдворили из России 40 человек за нарушение миграционного закона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более 600 человек задержали в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь за нарушение миграционного законодательства. Всего в ходе рейда сотрудниками правоохранительных органов были проверены и доставлены в отделения полиции около трех тысяч жителей. Кого из мигрантов могут выдворить из России и почему — в материале NEWS.ru.

Масштабная «новогодняя» проверка

Полиция Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь устроила в центре города массовую проверку документов на предмет соблюдения миграционного законодательства. Нарушителей правил пребывания в России сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделения для дальнейшего разбирательства.

По словам очевидцев, направляющихся к Дворцовой площади людей пропускали через рамки металлодетектора. В районе Гостиного двора был частично перекрыт Невский проспект.

Тем временем в центре Москвы в ночь на 1 января задержали уроженца страны ближнего зарубежья в костюме Деда Мороза, пишет Telegram-канал SOTA (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его данным, правоохранители проводили рейд по выявлению нелегально находящихся иностранцев.

Сколько человек нарушили миграционный закон

Более 600 человек находятся в России с различными нарушениями миграционного законодательства, в отношении них составлены протоколы об административных преступлениях. В настоящее время решается вопрос о последующем выдворении за пределы страны 100 нарушителей.

Суд и наказание

1 января районные суды Санкт-Петербурга начали работу над делами задержанных в ходе рейда в новогоднюю ночь мигрантов. Был рассмотрен 31 протокол, по двум из них судья постановил выплатить штраф.

27 иностранцев признали виновными в нарушении правил пребывания на территории России. Кроме наказания в виде штрафов размером от 5000 до 7000 рублей, задержанных обязали покинуть пределы страны самостоятельно под контролем либо в принудительном порядке, либо в ходе самостоятельного, но контролируемого выезда за границу.

Позднее судебные органы приняли решение о депортации за пределы России еще 13 человек, приехавших из-за границы. Иностранцы были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства.

Нападение мигрантов на ветеранов СВО в новогоднюю ночь

В Челябинской области правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в нападении на участников специальной военной операции и их жен в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В ведомстве отметили, что в ближайшее время следователи предъявят задержанным обвинения и направят в суд ходатайства о заключении их под стражу. По данным СМИ, агрессорами оказались мигранты.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил выдворить из России семьи мигрантов, чьи дети избили ветеранов СВО в Челябинске. Парламентарий призвал депортировать подростков вместе с родителями в связи с нападением, совершенным в новогоднюю ночь.

«Такое поведение за гранью добра и зла, их следует наказать по всей строгости закона и выдворить из страны вместе с родителями», — написал депутат.

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