Мигрантов в России могут начать проверять на знание языка РБК: Рособрнадзор может ввести экзамен по устной речи для мигрантов

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Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу ведомства. Там уточнили, что приезжие должны иметь возможность, попадая в различные жизненные ситуации, контактировать с жителями страны.

Как говорится в материале, Рособрнадзор находит такую проверку в рамках экзамена целесообразной. Однако сейчас этого нет в экзамене при получении разрешения на работу или патента.

Ранее власти Новосибирской области установили на 2024 год запрет привлекать иностранных граждан для работы в такси. Также мигранты не смогут работать в сфере розничной торговли и продавать табачные изделия. До этого аналогичные запреты на работу в такси для мигрантов были установлены в Самарской и Магаданской областях.

До этого член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования и дошкольного воспитания детей. Для этого они делают «липовые» бумаги, подлинность которых, как правило, трудно проверить, отметил он.