Мигрантов предложили проверять в аэропортах РФ по отпечаткам пальцев Депутат Нилов предложил МВД усилить проверки мигрантов в российских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением усилить проверки мигрантов в аэропортах, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Согласно тексту обращения, Нилов предлагает установить дактилоскопические стойки, чтобы не допустить проникновения криминальных элементов из стран зарубежья в Россию.

Нилов подчеркивает, что в настоящее время мигранты проходят только паспортный и таможенный контроль в общей очереди с гражданами России. По его мнению, такие меры не позволяют надежно идентифицировать лиц, въезжающих в Россию. Это повышает риск ухудшения криминогенной обстановки в Москве, считает он.

Указанная проблема может быть решена путем установки во всех аэропортах России специальных стоек с оборудованием, позволяющим проводить дактилоскопический контроль прибывающих иностранных граждан, — говорится в документе.

При этом парламентарий отмечает, что реализация его инициативы потребует выделения большого объема средств из бюджета. Он считает, что на первом этапе реализации можно ограничиться лишь аэропортами Москвы.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявил, что комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками проведет слушания, посвященные обсуждению наплыва мигрантов. По его словам, в России есть территории с высокой концентрацией иностранцев, что вызывает беспокойство у местных жителей.