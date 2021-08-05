Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию

Для приезжающих в Россию трудовых мигрантов станет обязательным прохождение процедуры дактилоскопии. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой в ходе встречи с послами иностранных государств, сообщает «МВД-Медиа».

Замминистра уточнил, что нововведение вступит в силу 29 декабря 2021 года. Оно будет распространяться не только на тех, кто прибудет в РФ с целью поиска работы, но также на остальные категории иностранцев, въезжающих на срок более 90 дней.

Горовой добавил , что планируется ввести единый документ для иностранных граждан с электронным носителем информации. Данная мера обеспечит стопроцентную идентификацию прибывших в Россию иностранцев.

Ранее замминистра отметил, что МВД продлило до 30 сентября возможность обращения для постановки на миграционный учёт и оформления необходимых документов. Однако не все иностранцы спешат это сделать. Более 700 тысяч из них продолжают оставаться «в тени». Он также указал, что с начала 2021 года противоправная активность в среде иностранных граждан выросла на 5%.