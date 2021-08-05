Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию

Для приезжающих в Россию трудовых мигрантов станет обязательным прохождение процедуры дактилоскопии. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой в ходе встречи с послами иностранных государств, сообщает «МВД-Медиа».
Замминистра уточнил, что нововведение вступит в силу 29 декабря 2021 года. Оно будет распространяться не только на тех, кто прибудет в РФ с целью поиска работы, но также на остальные категории иностранцев, въезжающих на срок более 90 дней.
Горовой
Ранее замминистра отметил, что МВД продлило до 30 сентября возможность обращения для постановки на миграционный учёт и оформления необходимых документов. Однако не все иностранцы спешат это сделать. Более 700 тысяч из них продолжают оставаться «в тени». Он также указал, что с начала 2021 года противоправная активность в среде иностранных граждан выросла на 5%.