Мигрантов обяжут оформить единый документ для пребывания в РФ

https://static.news.ru/photo/1e8f55d8-aa41-11eb-bc3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всех мигрантов в РФ обяжут получить единый электронный документ для длительного пребывания в стране, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Информация о владельце разрешения будет храниться в защищённом виде.

По словам представителя ведомства, перечень данных, а также процедуру оформления и выдачи документов уточнят «в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов». В МВД не уточнили , когда именно его собираются ввести.

Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будут подлежать замене, — говорится в сообщении.

За месяц до этого в МВД заявили, что в России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов. В специальный реестр надо будет вносить данные как о работодателях, так и об иностранцах. Силовики добавили, что проект закона не предполагает создание трудовых бирж мигрантов, получение ими медицинских полисов и льготы для работодателей, трудоустраивающих иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о нехватке в России трудовых мигрантов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в первую очередь рабочие руки нужны в строительстве и сельском хозяйстве. В свою очередь замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов назвал напряжённой ситуацию с взаимоотношением россиян и мигрантов. По его словам, отношение граждан страны к приезжим на заработки ухудшается.