Мигрантов на российских стройках могут заменить женщины

https://static.news.ru/photo/5da1b092-3e1f-11eb-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2021 года недостаток гастарбайтеров на российских стройках могут восполнить за счёт женщин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов строительного рынка. Специалисты напомнили, что с нового года вступает в силу закон, согласно которому женщинам станут доступны более 30 «мужских» профессий.

Как отметил партнёр одной из юридических компаний Василий Сосновский, действующий перечень запрещал для женщин ряд ремонтно-строительных работ, например плитоломные и арматурные работы, разборка зданий и сооружений. Теперь эти работы будут разрешены. Эксперт при этом подчеркнул, что поднимать женщинам можно будет не более десяти килограммов груза.

Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков пояснил, что сейчас уже существует тенденция к сокращению гендерного дисбаланса в строительстве и женщины действительно могли бы заниматься отделочными работами. Однако о полноценной замене мигрантов россиянками пока говорить рано, считает он.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство строительства и ЖКХ РФ направило на рассмотрение в правительство предложения по упрощению въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Предложения ведомство согласовало с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором. Согласно документу, въезд на территорию России предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным Минстроя, на 1 декабря нехватка мигрантов на стройках зафиксирована в 50 из 77 регионов страны. Общая потребность в иностранной силе составляет более 190 тысяч человек. В первую очередь на стройках не хватает специалистов из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Украины и Таджикистана.