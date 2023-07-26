Мигрантов-хулиганов предложили выдворять из России Член СПЧ Кабанов предложил выдворять из России мигрантов за хулиганство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня в России 70% мигрантов неподконтрольны государству, поэтому поток приезжающих в страну нужно уменьшить, а контроль за ними — ужесточить, заявил в беседе с «Парламентской газетой» член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, также необходимо расширить список правонарушений, за которые мигрант подлежит выдворению, вплоть до мелкого хулиганства.

Даже за мелкое хулиганство они должны выдворяться из нашей страны без права возвращения минимум лет на двадцать, — предложил член СПЧ.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, только в первом квартале текущего года возбуждено свыше 550 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами. Согласно информации МВД, за шесть месяцев 2023 года иностранцы совершили в России 22,4 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем в 2022 году.

Кирилл Кабанов также призвал ввести ответственность вплоть до уголовной для бизнеса, который приглашает мигрантов, в случае совершения ими преступлений или правонарушений. По словам представителя СПЧ, принимающей стороне нужно следить и за тем, чтобы мигранты не нарушали закон. Также Кабанов напомнил о положении Национальной стратегии миграционной политики, в соответствии с которым в России не должно быть закрытых этнических анклавов.

По данным МВД, за первое полугодие 2023 года в России на миграционный учет встал 7 455 001 человек, в прошлом году это число составило 16 870 094 человека, в 2021-м — 13 392 897 человек.

Ранее в городе Раменское Московской области 60-летнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки. По данным следствия, преступление произошло в подвале одного из домов.