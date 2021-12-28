Умер младший брат Диего Марадоны

Уго Марадона скончался в Неаполе от сердечного приступа в возрасте 52 лет
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:53, 28 декабря 2021
Брат Диего Марадоны Уго МарадонаФото: Salvatore Laporta/Zuma/ТАСС
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В Неаполе от сердечного приступа умер Уго Марадона, младший брат аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Мужчина скончался в возрасте 52 лет. Отмечается, что брата легендарного футболиста пытались спасти более ста медицинских работников, однако помочь Уго врачи не смогли.
Сегодня скончался Уго Марадона, приносим свои соболезнования, — сообщила в Twitter пресс-служба футбольного клуба «Наполи».
Уго также был футболистом. В 18 лет он перешёл в «Наполи». За свою карьеру младший Марадона выступал за итальянскую «Асколи», испанский «Райо Вальекано» и австрийский «Рапида», а также успел поиграть в клубах из Венесуэлы и Японии. Позже Уго работал тренером в юношеских команд.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2021.
Марадона умер от сердечного приступа у себя дома в районе Сан-Андрес в городе Тигре.