Умер младший брат Диего Марадоны

В Неаполе от сердечного приступа умер Уго Марадона, младший брат аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Мужчина скончался в возрасте 52 лет. Отмечается, что брата легендарного футболиста пытались спасти более ста медицинских работников, однако помочь Уго врачи не смогли.

Сегодня скончался Уго Марадона, приносим свои соболезнования, — сообщила в Twitter пресс-служба футбольного клуба «Наполи».

Ã scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club. https://t.co/rTvQzxdjKG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021

Уго также был футболистом. В 18 лет он перешёл в «Наполи». За свою карьеру младший Марадона выступал за итальянскую «Асколи», испанский «Райо Вальекано» и австрийский «Рапида», а также успел поиграть в клубах из Венесуэлы и Японии. Позже Уго работал тренером в юношеских команд.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2021.

Марадона умер от сердечного приступа у себя дома в районе Сан-Андрес в городе Тигре.