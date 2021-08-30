Мигранта — вербовщика террористов приговорили к 14 годам

Мигрант, вербовавший новых членов в террористическую организацию, получил 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

2-й Западный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он осуждён за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Склонение к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что подсудимый и его сообщник, дело которого рассматривается отдельно, будучи радикальными исламистами, поддерживавшими идеи терроризма, в 2018 году познакомились с мужчиной. В личных беседах они убеждали его, что террор соответствует канонам ислама, а ему необходимо лично принять участие в работе их организации.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали для проверки документов 140 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Ещё 60 человек были доставлены в отдел полиции «Люберецкое».