Мигрант из-за обиды напал с трубой на машину экс-начальницы Мигрант разбил машину бывшей начальницы в Кронштадте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кронштадте 34-летний мужчина из ближнего зарубежья вооружился обрезком железной трубы и атаковал припаркованный автомобиль своей бывшей начальницы, сообщает Telegram-канал 78.ru. Он разбил стекла машины и затем принялся гоняться за очевидцем происшествия, который снимал происходящее на камеру.

Хулигана удалось задержать. В ходе проверки стало известно, что он решил проучить 57-летнюю женщину, которая была его бывшей начальницей. По этому инциденту начато уголовное дело.

Ранее полиция задержала жителя Москвы, подозреваемого в смертельном избиении мужчины у ресторана, расположенного на улице Инициативной в Люберцах. По предварительным данным, 20 апреля между ними в заведении произошел конфликт.

Также жителя Троицка в Челябинской области жестоко избили, приняв за наркоторговца. По его данным, в результате произошедшего 23-летний пострадавший был госпитализирован. Врачи были вынуждены удалить ему селезенку.

Кроме того, сообщалось, что в Златоусте Челябинской области пьяный мужчина ударил по голове бутылкой 13-летнюю школьницу. Мужчина пристал к девочке и ее друзьям на улице. За детей вступилась соседка, тогда хулиган увязался за женщиной и повредил ей автомобиль. Девочка, желая предотвратить нападение, схватила дебошира за рукав, и тогда мужчина ударил ее пивной бутылкой по голове.