Мигрант-азиат плюнул в лицо 11-летней девочке. Его выгонят из России?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продавец-мигрант плюнул в лицо маленькой девочке в Новой Москве. Отец ребенка пожаловался на произошедшее местным дружинникам. Активисты нагрянули в магазин и потребовали от виновника извинений. Подробности о том, что грозит мужчине и могут ли его выдворить из страны, — в материале NEWS.ru.

Как мигрант плюнул девочке в лицо в Новой Москве

Инцидент произошел в магазине «Красное & Белое» в районе Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщили представители «Русской общины». По их словам, продавец, который является выходцем из Средней Азии, плюнул в лицо 11-летней девочке в присутствии других покупателей. Причина такого поступка не раскрывается.

«Отец девочки незамедлительно обратился в „Русскую общину“ ТиНАО за помощью. Дружинники оперативно посетили магазин и выявили сотрудника, у которого есть явные трудности в межличностной коммуникации. С приезжим была проведена разъяснительная беседа. Ему напомнили, что в российском обществе люди соблюдают нормы приличия и ведут себя вежливо к посетителям магазина. Вещи элементарные, казалось бы», — сказано в публикации общины.

Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся, принеся извинения школьнице и ее отцу. «Я вину свою признаю. Больше такое не повторится, извините. Я по-мужски извиняюсь. Что такое больше я не совершаю», — сказал продавец, представ перед 10–15 дружинниками.

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В отделении «Русской общины» по Новой Москве выразили надежду, что этот пример «поможет сформировать культуру уважительного и вежливого общения».

«Это особенно актуально для приезжих из Средней Азии, у которых могут быть недостаточные знания русского языка, норм вежливости и приличия», — заверили представители организации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что грозит мигранту за плевок в ребенка

Плевок в лицо является административным правонарушением, пояснил в беседе с NEWS.ru член адвокатской палаты Москвы адвокат Константин Кудряшов. По его словам, такое деяние может караться штрафом.

«Деяние может быть квалифицировано как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, то есть административное правонарушение, предусмотренное статей 5.61 КоАП РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Возраст потерпевшей роли не играет», — сказал эксперт.

Он также отметил, что у девочки и ее родителей есть право обратиться в суд с гражданским иском о денежной компенсации морального вреда. Размер компенсации пострадавшая сторона определяет самостоятельно, это может быть как символический рубль, так и миллион рублей, уточнил Кудряшов.

«В последнем случае вероятно, что сумма компенсации будет значительно уменьшена судом и не сильно превысит стоимость потраченного времени», — добавил юрист.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Юстиция» Виталий Ульяненко добавил, что также данное противоправное действие может расцениваться как мелкое хулиганство в соответствии со ст. 20.1 КоАП РФ.

«Максимальным наказанием может быть административный арест на срок до 15 суток», — отметил специалист.

Магазин «Красное & Белое» на момент публикации этого текста не выпускал официального заявления по поводу инцидента. NEWS.ru обратился в пресс-службу ретейлера, там пообещали уточнить информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли плюнувшего в ребенка мигранта выдворить из России

В июле 2024 года в Барнауле полиция аннулировала вид на жительство в РФ семьи мигрантов в связи с нападением 14-летнего подростка на школьника. Семейству дали две недели, чтобы покинуть страну.

«Принято решение об аннулировании ранее выданных разрешительных документов для проживания на территории России. В связи с чем в течение 15 дней иностранные граждане могут самостоятельно покинуть территорию РФ, в противном случае они будут депортированы», — сообщала пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Проверка в отношении семьи была инициирована 17 июля 2024 года по факту выявления в Сети видео, где несовершеннолетний мигрант плюнул в подростка и несколько раз ударил его из-за внешнего вида. Вскоре после этого было установлено, что запись была сделана еще в марте около одного из ТЦ в Барнауле, также стала известна личность участника конфликта. Агрессора доставили в отделение полиции, где он рассказал свою версию произошедшего.

«У МВД России есть право принимать решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в стране. В этом случае иностранный гражданин обязан покинуть территорию России и в случае невыполнения этой обязанности в установленный срок подлежит депортации», — пояснил NEWS.ru Кудряшов.

Ульяненко в свою очередь пояснил, что решение об аннулировании ранее выданных разрешительных документов для проживания на территории Российской Федерации принимается МВД РФ в соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ.

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