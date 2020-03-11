https://static.news.ru/photo/8c0f51de-637b-11ea-b96f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очередной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой пройдёт без присутствия журналистов. Его решено провести в формате телеконференции, это вызвано мерами по профилактике распространения вируса COVID-19, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Аккредитованных журналистов пообещали дополнительно проинструктировать по техническим аспектам.

В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учётом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций официальный представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр, — сообщается в уведомлении МИД.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве введён запрет на проведение массовых мероприятий, он действовать до 10 апреля. Столичные власти отменили фестивали «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест», а от организаторов других мероприятий потребовали ограничить численность посетителей.

По состоянию на утро 11 марта вирус диагностирован у более чем 119 тысяч человек по всему миру, около 4,3 тысячи пациентов умерли, более 65 тысяч выздоровели